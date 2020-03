Grande Moschea si unisce a preghiera del Papa

Roma – “In sintonia con il momento di preghiera a cui Papa Francesco ha invitato tutti i fedeli, il Centro islamico culturale d’Italia, noto come la Grande moschea di Roma, in questa giornata di venerdi’ invita tutti i fedeli musulmani in Italia ‘a invocare Iddio l’Altissimo, Clemente e Misericordioso, unendosi tutti insieme spiritualmente volgendo un compassionevole pensiero ai defunti, ai malati'”.

Questo l’appello diffuso dal Centro islamico culturale d’Italia, diretto da Abdellah Redouane, rivolto anche “a tutti coloro che si adoperano per alleviare le sofferenze e salvare vite, fiduciosi, pazienti e animati dalla speranza che il nostro paese, insieme con tutte le altre nazioni del mondo, possa presto lasciarsi alle spalle questa drammatica situazione di epidemia e di morte, tornando a guardare alla vita con serenita’ e ritrovata speranza e gioia”. Oggi alle 18 Papa Francesco ha invitato i fedeli di tutto il mondo a un momento di preghiera che durera’ circa un’ora, dal Sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota.