Grande Raccordo Anulare, traffico per incidente tra moto e veicolo

Roma – Sul Grande Raccordo Anulare di Roma il traffico e’ rallentato a causa di un incidente avvenuto in carreggiata esterna all’altezza dell’uscita Salaria. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo e una motocicletta rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel piu’ breve tempo possibile.

Il traffico e’ tornato nuovamente regolare sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dopo l’incidente avvenuto in carreggiata esterna all’altezza dell’uscita Salaria e che ha coinvolto un veicolo e una motocicletta rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118.