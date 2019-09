Grande successo per ‘Ostia chi è chi siamo’ andato in scena al Chiostro

Roma – Un percorso lineare. Un racconto dettagliato, seppur succinto, della storia di Ostia. Ancora una volta il Chiostro del Municipio X è stato lo scenario perfetto per l’iniziativa “Ostia chi è e chi siamo” che ha avuto luogo ieri pomeriggio e che è stata promossa dalla dall’Amministrazione lidense con la collaborazione di storici, poeti e scrittori.

In prosa, musica e poesia, dai primi insediamenti in uno dei più vasti territori di Roma, fino all’epoca dell’Impero romano per poi saltare al Rinascimento, periodo che ha lasciato importanti testimonianze quali Tor San Michele e soprattutto al Borgo di Ostia Antica. Ed ancora all’era moderna, quella della prima ferrovia che univa la Capitale al suo mare, quella di Palazzo del Governatorato, sede del Municipio.

Artefici di questo racconto, il poeta Nicola Zitelli, Alessandro Palmieri e Maurizio Marcelli coadiuvati dagli intervalli musicali di Sergio Marinelli.

“Ancora una volta – ha affermato la Presidente Giuliana Di Pillo nell’accogliere la performance – il Chiostro ospita una manifestazione a grande respiro culturale. Abbiamo fortemente voluto, già dallo scorso anno, che questo spazio diventasse la casa di tutti i cittadini e la risposta è stata sempre di grande livello”.

“Ringraziamo i protagonisti di questa sera – hanno dichiarato in una nota congiunta l’Assessore alla Cultura Silvana Denicolò e il Presidente della Commissione Sociale Alessandro Nasetti – per aver saputo condensare una storia così ricca e variegata quale è quella del Municipio X. Conoscere il proprio territorio è fondamentale ed è un passaggio culturale di grande importanza per tutti i cittadini”.