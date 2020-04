Grandi (Verdi): Coronavirus, violenza su donne aumentata del 78%, potenziare centri antiviolenza

Roma – Elena Grandi, co-portavoce dei Verdi, che ha parlato in una nota del problema legato alla violenza sulle donne che in concomitanza con le misure di prevenzione al Coronavirus è diventato ancora più grave.

“Nel mese di marzo di quest’anno -scrive la Grandi – le denunce di donne vittime di violenza in ambito familiare sono aumentate del 78% rispetto al mese di marzo del 2019. Di queste denunce il 28% proviene da donne che per la prima volta si sono rivolte ai centri antiviolenza o alle forze dell’ordine. Una tragedia annunciata.”

“Donne costrette nelle loro case con uomini violenti da cui fuggire in tempi di Coronavirus è praticamente impossibile. In queste condizioni anche fare una telefonata per chiedere aiuto deve essere impossibile. Non possiamo restare fermi di fronte a questo dramma nel dramma. Serve -prosegue la portavoce dei Verdi – potenziare e riorganizzare centri antiviolenza; bisogna che le donne che hanno chiesto aiuto siano costantemente seguite dagli operatori e dagli psicologici dei centri antiviolenza; è opportuno predisporre con urgenza l’allontanamento dei soggetti violenti.””