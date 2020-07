Grassi: No alla politica dell’odio, solidarietà a romani e a Raggi –

“Il movimento civico Roma Sceglie Roma esprime solidarietà a tutti i cittadini romani e alla sindaca Raggi per il vile comportamento di Beppe Grillo che continua a predicare l’odio e la divisione in un momento in cui Roma e il Paese hanno bisogno di unità e di raccogliersi intorno ad un progetto di ripresa”. Così Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma, intervenuto oggi su Radio Roma Capitale.

“I romani dopo aver subito cinque anni di nulla oggi devono anche sentirsi insultati da un comico che dimostra di odiare la Capitale continuando ad alimentare odio e contrapposizioni. Un comportamento del genere offende tutta la città: la vera fogna è forse proprio nella bocca di chi si esprime con i vaffa e gli insulti senza aver mai proposto progetti seri per Roma e per il Paese. Roma Sceglie Roma in questi quattro anni ha spesso criticato l’operato della sindaca Raggi e della sua giunta ma l’abbiamo fatto sempre con grande rispetto e sfidando il M5S sul terreno delle idee e delle proposte perché siamo convinti che mai come ora la Capitale abbia bisogno di una politica che metta da parte la stagione dell’odio e della ricerca di un nemico e si concentri su proposte concrete per il rilancio dell’Italia e della sua Capitale”, conclude Grassi.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Roma Sceglie Roma.