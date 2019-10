Grassi: rifiuti a casa ennesima dimostrazione che Giunta non ha rispetto romani

ROMA: GRASSI (RSR), TENERSI I RIFIUTI A CASA? ENNESIMA MORTIFICAZIONE PER I ROMANI

Roma – “In vista della manifestazione generale che si terrà venerdì a Roma e che vedrà tutte le rappresentanze dei lavoratori pubblici delle aziende partecipate di Roma Capitale scendere in piazza per protestare contro i tagli voluti da questa amministrazione, sindaca Raggi, per voce di Ama, invita i romani a tenersi l’immondizia dentro casa, nel giorno in

cui non verrà raccolta.

L’ennesima dimostrazione di incapacità di questa Giunta che dimostra di non avere alcun rispetto per i romani”.

Così in una nota Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma.

“La manifestazione di venerdì è tutto fuorchè una protesta politica e la giunta grillina dovrebbe mettersi umilmente all’ascolto degli oltre 30mila dipendenti delle società partecipate del comune di Roma che protesteranno per la mancanza di progettuali che sta portando al collasso queste aziende e le tantissime famiglie che ci lavorano.

Roma Sceglie Roma esprime solidarietà ai lavoratori ribadendo la necessità urgente di cambiare l’offerta politica in una città ormai ridotta allo sbando.

Per le Municipalizzate, tema fondamentale per il rilancio di Roma, occorre un progetto di razionalizzazione di queste aziende che

consenta di valorizzarne i lavoratori, mentre in questi tre anni di governo del Campidoglio, con il M5S anche al governo nazionale, si è pensato solo a cambiare continuamente i vertici aziendali, aumentando i

costi di gestione a fronte di servizi sempre più scadenti per i romani”,

prosegue Grassi.

“In questo clima di assoluta difficoltà il movimento civico Roma Sceglie Roma lancia un patto per una grande alleanza civica, distinta e distante dalla politica incapace, che possa essere il luogo di incontro e confronto di donne e uomini in grado di costruire una nuova classe dirigente per la città, fondata sulla capacità e sulle competenze”,

conclude il presidente di Roma Sceglie Roma.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Roma Sceglie Roma.