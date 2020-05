Grassi: Sì a stadi per Roma e Lazio, ma integrati in un piano di sviluppo –

“Sì agli stadi di proprietà per la Roma e per la Lazio ma a condizione che queste opere siano inserite in un piano di sviluppo organico della città e non rimangano delle monadi isolate nate soltanto per accontentare qualche lobby o per strappare voti in vista delle comunali 2021”. Così in una nota Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma.

“Fin dall’inizio abbiamo sostenuto la tesi dell’inadeguatezza di Tor di Valle per accogliere lo stadio della Roma e tutte le cubature inerenti, incluse le famose torri. Un’inadeguatezza dettata da motivi idrogeologici e di mobilità, in un quadrante abitato da oltre 400mila romani che quotidianamente patiscono l’uscita e l’ingresso da Roma tramite la via del Mare”, prosegue Grassi.

“La sindaca, dopo aver lanciato la sua ricandidatura, sta ora accelerando sulla questione stadio per farsi uno spot elettorale prendendo ancora una volta in giro i tifosi della Roma, sapendo benissimo che questo stadio difficilmente potrà sorgere, visti i tanti nodi irrisolti che potrebbero essere superati semplicemente progettandolo in una zona diversa”.

“Ciò che serve – spiega Grassi – è individuare zone adatte per gli stadi di Roma e Lazio e non necessariamente realizzare le cubature accessorie insieme a queste opere, bensì premiare gli imprenditori con cubature a compensazione in aree della città diverse e più attrattive, per avere il doppio risultato di riqualificare porzioni di territorio che potrebbero risultare più vantaggiose anche per gli stessi investitori e contribuire così allo sviluppo di un piano organico di opere per la città. Questa giunta in quattro anni non ha mai saputo esprimere una visione generale di Roma, ma nulla avendo realizzato si è attaccata in maniera estemporanea a progetti come lo stadio che poi si sono rivelati densi di problematiche”, conclude il presidente di Roma Sceglie Roma.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Roma Sceglie Roma.