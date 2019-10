Gregori: legge commercio garantisce innovazione, sviluppo e tutela

Roma – Augusto Gregori, componente della Segreteria del Partito Democratico Lazio, si è espresso sulla legge sul commercio, che porterà benefici alla Regione insieme a innovazione e programmazione. Gregori infine loda l’operato della Giunta Zingaretti.

“La legge sul commercio approvata in consiglio regionale, garantisce finalmente mezzi per la tutela e lo sviluppo di un settore vitale per l’economia e l’occupazione della nostra Regione. Si tratta di un testo che portera’ innovazione, semplificazione di procedure, programmazione commerciale per gli esercizi di vicinato come le botteghe storiche e gli artigiani, alle medie e grandi strutture di vendita e i mercati rionali, con tutele ai contratti di lavoro, il contrasto all’abusivismo, alla contraffazione e il recupero delle eccellenze alimentari, prevedendo novita’ anche per consentire una maggior qualita’ e innovazione di alcuni settori del commercio e della distribuzione. Il Testo unico sul commercio ci da’ ulteriore conferma del buon lavoro fatto dalla Giunta Zingaretti in Regione Lazio e ci dice chiaramente che sulle misure che migliorano la vita delle persone si puo’ e si deve trovare la giusta sintesi politica. Ringrazio per tutti la consigliera Marta Leonori, relatrice di maggioranza e che con tutta la squadra ha saputo dare visione e fare sintesi al fine di arrivare ad una scelta condivisa e di qualita’”. Cosi’ in un comunicato Augusto Gregori, componente della Segreteria e responsabile Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Sport del Partito Democratico del Lazio.