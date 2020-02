Gregori: nel Lazio Consorzio Industriale più grande d’Italia

Roma – “È nato nel Lazio il piu’ grande consorzio Industriale d’Italia, che contribuira’ a potenziare lo sviluppo economico, la promozione di progetti strategici e la rigenerazione di aree industriali dismesse. Sara’ inoltre un importante luogo dove elaborare nuove strategie che attraggano investimenti sia nazionali, sia esteri e che andranno a creare occupazione. Il consorzio dara’ valore aggiunto alle imprese anche erogando servizi e promuovendo incentivi e contributi, generando un circuito virtuoso dell’innovazione in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze del sistema produttivo, mettendo a disposizione le competenze piu’ adeguate.”

“L’ulteriore obiettivo che il consorzio a mio avviso dovra’ porsi e’ facilitare e rafforzare il rapporto tra mondo accademico e industriale, sostenendo attivamente la competitivita’, il trasferimento tecnologico e la formazione continua, attivando, come gia’ fatto dalla Regione Lazio con il Distretto Tecnologico dei beni e delle attivita’ culturali, che ieri ha messo a disposizione 42 milioni a questo fine, la collaborazione strutturata tra universita’, centri di ricerca e imprese innovative, puntando anche a portare nelle scuole e la formazione di impresa. ll Lazio si attesta ancora una volta come la Regione che ha visione strategica, utile al nostro territorio ed al Paese intero”. Cosi’ in un comunicato Augusto Gregori, componente della Segreteria e Responsabile Industria Commercio Artigianato e Turismo del Partito Democratico del Lazio.