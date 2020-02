Gregori: nel Lazio Forum aperti e plurali dipartimento sviluppo economico

Roma – “In questi mesi di lavoro con la segreteria regionale del Partito Democratico del Lazio abbiamo potuto constatare come il dialogo intelligente e continuo tra politica e societa’ e’ un formidabile strumento da poter mettere poi a disposizione anche delle istituzioni, in uno scambio continuo e virtuoso. Per questo si e’ voluto strutturare i dipartimenti e i forum, che saranno aperti al contributo di tutti e vedranno nell’ascolto e il confronto i pilastri fondamentali e imprescindibili delle nostre azioni politiche quotidiane.”

“Nell’ambito delle attivita’ del Dipartimento Sviluppo Economico che ho l’onore di guidare sono stati attivati 5 Forum e relativi responsabili: Industria, Beatrice Covassi Commercio e Artigianato, Manuele Marcozzi Turismo, Nicola Giampietro Economia del mare, Luca Bedoni Cinema e Audiovisivo, Federico Tolo. Il Dipartimento e tutti i Forum si mettno a disposizione per ogni singola Provincia Comune, Municipio della nostra Regione, affinche’ si possa interagire con proposte concrete che riguardano i singoli territori, e che messe insieme possano portare in maniera omogenea un’azione condivisa su tutto il Lazio. Invito infine tutte le persone che vogliono dare un contributo a contattarmi. La nostra impresa e’ il futuro”. Cosi’ su Facebook Augusto Gregori, lancia il Dipartimento Sviluppo economico con i forum aperti e plurali del Partito Democratico del Lazio.