Gregori: nel Lazio tour Pd in 4 tappe tra operatori

Roma – “Parte il 18 giugno il tour del Partito Democratico del Lazio ‘TURISMO 5.0′. Quattro tappe in cui Associazioni e Operatori del settore, Federazioni del partito e Amministratori Locali si confronteranno sul futuro presente del Turismo nel Lazio. Ascolto e confronto saranno pilastri fondamentali per mettere in campo una visione condivisa su come il Turismo, puntando su sicurezza benessere e sostenibilita’, puo’ diventare sempre piu’ protagonista della rinascita e del rilancio dell’economia regionale”. Cosi su Facebook Augusto Gregori, membro della segreteria e responsabile industria commercio artigianato e turismo del Partito Democratico del Lazio.