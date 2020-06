Gregori: oltre 60 mln a cinema, storia di tradizione e bellezza

Roma – “Un comparto, una industria che oggi vede approvata la legge in Regione Lazio che aiutera’ tutto il settore a ripartire. Come ha dichiarato il presidente Nicola Zingaretti ‘recuperando e inserendo in un’unica norma le indicazioni della Legge nazionale 220/2016 cosi’ da razionalizzare, semplificare e rendere efficiente l’intera azione amministrativa della Regione’, con piu’ di 60 milioni messi a disposizione, la Regione Lazio con questo ulteriore passo in avanti sul cinema guarda al futuro garantendo lavoro a migliaia di operatori e puntando sempre piu’ sulla storia la tradizione, l’innovazione l’eccellenza e la bellezza che la nostra Regione ha da offrire al mondo intero”. Cosi’ su Facebook Augusto Gregori membro della segreteria e responsabile Industria Commercio Artigianato e Turismo del Partito Democratico del Lazio.