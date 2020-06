Gregori: piano triennale Regione Lazio primo passo per settore più colpito

Roma – “Il Piano Turistico Triennale 2020/22 approvato oggi, definisce le linee guida, le strategie di azione e gli obiettivi per lo sviluppo di questo settore duramente colpito dalla crisi ed essenziale per la nostra economia e la nostra cultura. Si tratta di una base importante da cui ripartire”. Cosi’ in un comunicato Augusto Gregori, responsabile Industria, Commercio Artigianato e Turismo del Partito Democratico del Lazio.

“Il Turismo e’ vitale per il nostro territorio- continua- porta ricchezza e lavoro per migliaia di cittadini e di aziende. È cosi’ importante che molte delle diverse attivita’ che hanno riaperto, faticano a tornare a regime proprio perche’ il turismo non e’ ancora ripartito. Questo piano va dunque supportato con misure indispensabili che possano aiutare concretamente gli operatori, e penso ad esempio a nuovi investimenti e taglio della burocrazia. La Giunta Regionale e il Partito Democratico stanno lavorando in questa direzione”.

Secondo Gregori, inoltre, “l’assessorato al Turismo deve essere messo al centro di una collaborazione che deve coinvolgere in maniera strutturata tutta la giunta. Il nuovo Piano e’ il risultato di uno straordinario percorso partecipato partito dagli Stati Generali del Turismo e ha rappresentato un grande momento di ascolto e di confronto nelle cinque province laziali, un percorso che si e’ concluso oggi con l’assessore al Turismo e Pari Opportunita’ della Regione Lazio Giovanna Pugliese e con l’approvazione da parte del Consiglio regionale”.

“Basato- continua la nota- sui tre pilastri del Piano strategico nazionale, sostenibilita’, innovazione, accessibilita’, il Piano interviene principalmente su quattro ambiti: il turismo culturale, il turismo dei grandi eventi, il turismo outdoor e il turismo del benessere. Alla base, ci sono tre grandi obiettivi: rafforzare il brand della destinazione Lazio, promuovere la crescita economica delle comunita’ locali, favorire la nascita di un’offerta turistica in grado di attrarre visitatori tutto l’anno e di portarli anche in localita’ piu’ periferiche ma altrettanto importanti.”

“Il Piano, finanziato interamente con risorse regionali, ambisce ad intercettare anche i fondi della prossima programmazione europea, dando ulteriore spinta a nuovi investimenti per la crescita del settore. Il Lazio e’ in grado di offrire un prodotto turistico valido e attraente per tutti i viaggiatori: per le famiglie in cerca di nuove destinazioni fuori dai classici siti metropolitani, per i giovani millenials, che amano organizzare il viaggio da soli attraverso internet, per chi proviene dai paesi extra occidentali innamorati del nostro lifestyle, delle tipicita’ gastronomiche”.

“La nostra sfida e’ riuscire a intercettare questi flussi e l’amministrazione regionale guidata dal presidente Zingaretti sta percorrendo la strada giusta. Il turismo nel Lazio e’ una priorita’ per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori e delle nostre eccellenze”, conclude l’esponente Pd Gregori.