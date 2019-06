Gregori: Raggi ha ragione a dire che Roma ha cambiato rotta, ma verso iceberg per affondare

Roma – “Roma oggi e’ ai margini del processo decisionale in cui sono coinvolte le grandi capitali europee e mondiali. La sindaca continua a dire di aver invertito la rotta e forse ha ragione, in quanto ha fatto virare la capitale verso l’iceberg che la fara’ affondare. Dopo tre anni di slogan la citta’ subisce drammi organizzativi che sono sotto gli occhi di tutti. Roma e’ fuori controllo, cosi’ disse la sindaca e questa e’ la cruda realta’”. E’ quanto afferma in una nota Augusto Gregori, segreteria del Partito Democratico del Lazio.

“La nostra citta’ deve avere nuovamente un posto prestigioso al tavolo delle politiche europee di sviluppo economico ed urbano, dal quale oggi e’ piu’ che mai assente, a causa dello scarso prestigio di chi la rappresenta. Questo si raggiunge con un’idea forte e credibile del suo sviluppo futuro. C’e’ la disperata esigenza di una visione chiara e netta di un modello di sviluppo strategico condiviso, e di competenze che lo mettano in atto, per il rilancio di Roma come traino del Paese intero. La sindaca piu’ che passare la mano, alzi i tacchi e liberi il Campidoglio. Per dare la possibilita’ a Roma di tornare a splendere si dimetta, come gli chiedono ormai tutti i cittadini”.