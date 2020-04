Gregori: rilancio Terminillo è opportunità grande per Regione Lazio

Roma – “Il progetto di rilancio del Terminillo e’ una grande opportunita’ per la Regione Lazio. Il turismo montano e’ uno degli asset strategici su cui la Regione ha impegnato ingenti risorse perche’ ne riconosce il valore e ne vuole promuovere lo sviluppo. Dopo anni di confronto e di lavoro, siamo finalmente vicini a un traguardo che dimostrera’ ancora una volta quanto il Lazio sia all’avanguardia nella valorizzazione del proprio territorio. La nostra volonta’ di promuovere il turismo si accompagna al profondo rispetto per l’ambiente e per la natura che guida da sempre la nostra azione politica. Per questo la struttura e’ stata progettata per essere ecosostenibile e avere un impatto ambientale bassissimo.”

“Finalmente il Lazio potra’ competere con le altre localita’ turistiche di montagna della nostra bellissima Italia centrale e offrire una possibilita’ di svago e di sport a tutti gli appassionati di montagna, sia in inverno sia in estate. Questo e’ il momento di agire con determinazione e coraggio, per valorizzare territori con progetti di sviluppo sostenibile come questo messo in campo per il Terminillo. Non ci servono le polemiche, ci servono i fatti, ci servono risposte da dare a un settore in crisi come quello del turismo, fondamentale per lo sviluppo di tutto il Lazio”. Cosi’ in un comunicato Augusto Gregori, membro della Segreteria e Responsabile Sviluppo Economico e Turismo del Partito Democratico del Lazio.