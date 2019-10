Gregoria: Roma necessita di riforma, autonomia e nuovo Sindaco

Roma – Augusto Gregori, componente della Segreteria del Partito Democratico, ha parlato delle necessità di Roma per uscire dal lungo periodo di crisi in cui si trova.

“Roma ha bisogno di un riforma strutturale, una vera autonomia legislativa ed organizzativa. Poi bisogna ripensare al ruolo dei Municipi, che vanno resi maggiormente partecipi nella vita amministrativa della citta’, oggi troppo spesso in ostaggio dei soffocanti limiti dati alle loro ristrette competenze. Poi serve un sindaco, si’, che abbia chiaro che Roma non e’ solo il trampolino per la sua realizzazione, ma una grande sfida per chi ha ambizioni riformiste per la citta’ e per chi vuole cambiare questo Paese partendo dalla sua Capitale. Ecco cosa serve a Roma: una visione una idea di citta’. Iniziamo da qui, con una grande squadra, ed eleggeremo il miglior sindaco di sempre!”. Cosi’ su Facebook qAugusto Gregori, componente della Segreteria e responsabile Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Sport del Partito Democratico del Lazio.