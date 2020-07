Grillo omaggia Raggi e insulta i romani

ROMA – Sul blog di Beppe Grillo un componimento composto da Franco Ferrari in stile romanesco che raccoglie parecchie critiche, spingendo la stessa sindaca a smarcarsi da alcune espressioni contenute.

“Franco, grazie di cuore. Amo Roma con tutta me stessa: questo mi fa andare avanti insieme all’affetto di tutti voi. Gli ostacoli, i boicottaggi, gli incendi, i sabotaggi in questi anni non sono mancati. – e c’è ancora chi rema contro il cambiamento – ma noi romani siamo più forti. Ps: Quel ‘gente de fogna’ non mi piace. Lo so che ti riferisci a chi ruba o incendia ma, se puoi, toglilo. Di una cosa sono fiera, nel mio ruolo sono il sindaco di tutti i romani, soprattutto di chi mi critica“, il commento della sindaca.

MELONI: “DA GRILLO ESPRESSIONI INACCETTABILI E DISPREZZO PER ROMANI”

“Non è chiaro se il sonetto che Grillo ha dedicato alla Raggi sia una esortazione a non ricandidarsi come sindaco o un invito ad andare avanti. Temo che non lo sappia nemmeno lui. Quello che invece è chiarissimo è il disprezzo di Grillo per i romani. Espressioni come ‘gente de fogna’ sono inaccettabili e mi auguro che il sindaco della Capitale prenda le distanze e pretenda le scuse”, scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

PEDICA (PD): “RAGGI CHIEDA SCUSE DI GRILLO”

“Se Raggi ama davvero Roma chieda a Beppe Grillo di scusarsi con tutti i romani. Invece di rivolgersi all’autore del sonetto, abbia il coraggio di dire apertamente al garante del M5s di eliminare la frase ‘gente de fogna’ dal suo Blog. Per una volta faccia il vero sindaco, tanto mi pare di capire che da oggi non ha più un partito alle spalle”, afferma Stefano Pedica del Pd.

POLVERINI (FI): “SOLIDARIETÀ A RAGGI PER FUOCO AMICO”

“La mia solidarietà a Virginia Raggi perché, per quanto come tanti romani anche io non veda l’ora che termini il suo mandato, non meritava un fuoco amico per giunta alle spalle come quello del suo capo Beppe Grillo che, per liquidarla, ha insultato una intera Città. Utilizzare o comunque avallare espressioni come ‘gente de fogna’ con riferimento ai cittadini della Capitale d’Italia, rappresenta la sintesi del pensiero dell’intellettuale di riferimento del M5S che da comico si fece politico riuscendo a fallire in tutte e due i tentativi di “elevarsi” oltre la Sua mediocre figura”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Renata Polverini.

ROMA, MAGI: “GRILLO INSULTA I ROMANI PER DISTRARLI MENTRE SCARICA RAGGI”

“È comprensibile che a un anno dalle elezioni Beppe Grillo abbia l’esigenza di dare il benservito alla sindaca Raggi.

Grillo ha bisogno dell’escamotage del sonetto per fare passare il cambio di linea e di candidato.

Gli insulti ai romani che non capiscono e non apprezzano quella “pora donna” della sindaca e per questo vengono definiti “gente de fogna” e “rompi cojoni”, sono una greve trovata da palcoscenico. Fuori dal teatro resta il fallimento di quattro anni di governo, ogni giorno più tangibile”, così in una nota il deputato Riccardo Magi +Europa Radicali.

ROMA, COLOSIMO (FdI): UN GENOVESE CHE INSULTA I ROMANI SA DI BEFFA

“Già è tragico che un comico diventi leader di un movimento politico, ma che un genovese si cimenti con il romanesco per offendere e insultare i romani ha il sapore della beffa. Ma nulla di buono potrebbe mai provenire dall’ideologo del vaffa-day, solo che questa volta ad andare a quel paese dovranno essere lui, il suo governo e la sua amatissima Sindaca…”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo.

ROMA. MOLLICONE: RAGGI E GRILLO CHIEDANO SCUSA A CITTADINI

“Le parole ospitate sul sito di Grillo sono inaccettabili. Raggi prenda le distanze dal comico chiedendo le scuse ufficiali. Parafrasando il sonetto ospitato sul sito di Grillo, potremmo dire ‘giunta di fogna’”. Cosi’ in un comunicato il deputato FdI eletto nella circoscrizione Lazio 1, Federico Mollicone.

ROMA. BELLUCCI (FDI): GRILLO COMMISSARIA RAGGI E OFFENDE CITTADINI

“Il fondatore del Movimento la butta in ‘caciara’, cita un sonetto per fare ammuina sui disastri della gestione 5 Stelle in Campidoglio e distogliere l’attenzione dall’inadeguatezza della sua sindaca. E per di piu’ lo fa ‘colpevolizzando’ e offendendo i romani come ‘gente de fogna’. La verita’ e’ che Grillo, con le sue dichiarazioni, commissaria di fatto la Raggi probabilmente inadatta anche al comico genovese ad amministrare la Capitale. Il vostro tempo e’ finito e l’uscita di scena imminente, Roma si liberera’ di voi”. E’ quanto dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputata di Fdi.