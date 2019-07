Grippo: piena operatività a rappresentante studenti DI.S.CO.

Roma – Valentina Grippo, consigliere regionale del Lazio PD, durante la seduta di consiglio sulla proposta di legge n.170 del 3 luglio 2019, propone alcune modifiche alla legge regionale 27 luglio 2018, n.6, di cui e’ firmataria con i consiglieri Marco Vincenzi, Antonio Aurigemma e Alessandro Capriccioli. “Oggi ho presentato in aula una modifica alla legge sul diritto allo studio, che rende immediatamente efficace l’elezione del rappresentante degli studenti”, spiega. “La legge per il diritto allo studio nella Regione Lazio, di cui sono stata relatrice a inizio legislatura, ha avuto infatti il merito di semplificare e razionalizzare il funzionamento e la governance dell’ex ADISU, oggi denominato DISCO. Questo ente ha un Consiglio d’Amministrazione che comprende al suo interno una rappresentanza studentesca. Per sua natura, l’elezione del membro che rappresenta gli studenti ha una peculiarita’ rispetto agli altri componenti: nasce da un lungo e partecipato processo democratico di scelta, quindi e’ opportuno che segua automaticamente una piena operativita’ del ruolo, al di la’ delle altre vicende che eventualmente coinvolgano la governance dell’ente. La modifica da me proposta garantisce questo risultato” conclude cosi’ la Grippo.