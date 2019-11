Gruppo aveva esperto anti intercettazioni

Roma – Utilizzavano anche un sistema di comunicazione all’avanguardia in grado di eludere le intercettazioni telefoniche, i componenti del gruppo criminale che riforniva la droga in molte piazze di spaccio a Roma e colpita oggi da 51 misure cautelari. Il sistema tecnologico era fornito da Alessandro Telich, detto “Tavoletta”, che di professione fa il tecnico informatico. L’arrestato e’ titolare di una societa’ con sede a Dubai (Emirati Arabi Uniti) che opera nel settore del controspionaggio industriale e delle telecomunicazioni. Telich, che milita anche in un gruppo ultras della Lazio, per il gruppo eseguiva bonifiche sulle autovetture e nelle abitazioni fornendo sistemi di comunicazione criptati cosi’ da rendere il sistema ancora piu’ impenetrabile agli investigatori.