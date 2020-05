Gruppo Generali sostiene con 200mila euro Covid Hospital Policlinico Tor Vergata

Roma – Il gruppo Generali ha voluto contribuire alle necessita’ cliniche delle Malattie Respiratorie in questo momento cosi’ delicato con una donazione di 200mila euro a sostegno dell’unita’ Covid Hospital del Policlinico Tor Vergata. La donazione e’ finalizzata all’acquisizione di strumentazione diagnostica di ecografia endobronchiale Ebus e 10.000 maschere FFP3. “Con il contributo si potra’ implementare la diagnostica da offrire ai nostri pazienti e, con l’ausilio dei dispositivi, garantire ulteriormente la sicurezza per noi operatori sanitari”, ha affermato Paola Rogliani, Direttore delle Malattie Respiratorie, Universita’ Roma ‘Tor Vergata’ nel ringraziare il Gruppo Generali per la generosa donazione.

“In questo periodo di crisi e’ importante per noi poter contare non solo sulla grande professionalita’ e dedizione del nostro personale, ma anche sulla solidarieta’ e la generosita’ di tutti coloro che ritengono di voler supportare il nostro sforzo-dichiara il Commissario Straordinario del Policlinico Tor Vergata, Tiziana Frittelli- La drammaticita’ dell’attuale situazione impone uno straordinario dispendio di risorse economiche, che anche grazie ad importanti contributi come quello del Gruppo Generali siamo in grado di sostenere. Solo uniti in uno sforzo comune potremo vincere questa difficile battaglia al coronavirus”. Cosi’ in un comunicato il Policlinico Tor Vergata.