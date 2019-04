GSR: vicino a soluzione per Natale di Roma di quest’anno, si va verso salvezza

Roma – Soluzione vicina per il Natale di Roma di quest’anno. Con un post pubblicato sulla pagina Facebook, infatti, il Gruppo Storico Romano ha spiegato che “l’Amministrazione capitolina ha mostrato il proprio interesse ed impegno, per riuscire a trovare una soluzione che possa salvare il Natale di Roma”. Si legge nella nota: “Francesco Paciello, direttore dipartimento Sport e Politiche Giovanili e dirigente U.O. correlata Politiche giovanili, ci ha comunicato di aver redatto una memoria che sara’ firmata dalla sindaca Virginia Raggi dal vicesindaco Luca Bergamo, che prevede l’inserimento della manifestazione ‘Natale di Roma’ organizzata dal Gruppo Storico Romano, all’interno di un elenco di eventi istituzionali di Roma Capitale, che sara’ portata in giunta per l’approvazione martedi’ 9 aprile”.

Questo, spiega il Gruppo, “permetterebbe la naturale concessione dei servizi (Cosap, transennamenti, Ama, bagni chimici) da parte di Roma Capitale alla manifestazione, mentre resteranno a carico della nostra associazione: energia elettrica, trasferimenti, allestimenti della manifestazione al Circo Massimo e su via dei Fori Imperiali, service, vitto e alloggio per le associazioni provenienti dall’estero, vitto per lunedi’ 22 aprile per tutte le associazioni partecipanti”.

È questa la condizione che permetterebbe lo svolgimento della manifestazione: “Inutile sottolineare che solo ed esclusivamente in questo caso il Natale di Roma 2019 potra’ vedere luce- continua il comunicato- Il Gruppo Storico Romano attende fiducioso, l’esito della votazione di Giunta di martedi’ 9 aprile, non prima di aver ringraziato il popolo Romano”.

Questo perche’ “solo grazie al suo sostegno, alle manifestazioni di solidarieta’, di supporto ed incitamento, abbiamo avuto la possibilita’ di essere ascoltati dall’amministrazione, e realizzare questa manifestazione che ancora una volta dimostra lo spessore dell’orgoglio romano, e sara’ probabilmente l’unica manifestazione che si svolgera’ nella Capitale per festeggiare la data della sua fondazione”.