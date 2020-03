Guadagno: adesione biblioteche a #LaCulturaInCasa è ottima cosa

Roma – “Ai tempi del Covid-19 lettura e cultura ci vengono in soccorso. Roma Capitale con il programma #laculturaincasa offre attivita’ e servizi online per tutti i gusti sui siti web e sui social delle diverse istituzioni, a partire dalle Biblioteche di Roma. Come avevo evidenziato con l’ordine del giorno presentato e approvato nell’ultima seduta dell’Assemblea capitolina, e’ preziosa l’adesione della rete bibliotecaria comunale alla piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL). Registrandosi gratuitamente dal sito www.bibliotechediroma.it e’ possibile accedere a oltre 7mila periodici provenienti da 90 paesi e in 40 lingue differenti, oltre ad un’offerta imponente di contenuti digitali, tra cui quotidiani nazionali e locali. Inoltre, nella biblioteca digitale, vi e’ un’ampia scelta tra circa 7mila ebook, oltre 77.200 registrazioni musicali e 127 audiolibri”. Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Cultura di Roma Capitale, Eleonora Guadagno.

“Lo sforzo fatto in questi giorni per venire incontro alle esigenze dei cittadini e adeguarsi a diverse modalita’ di fruizione e’ stato notevole. Anche il nuovo volume del catalogo ‘Scelte di Classe-Leggere in Circolo 2020′, che raccoglie i migliori titoli per bambini e ragazzi, e’ disponibile online e rappresenta una risorsa importante per tutti coloro che promuovono la lettura tra i giovani, come i bibliotecari, gli insegnanti, i librai e gli editori- prosegue Guadagno- La cultura non ferma il Coronovirus ma rinvigorisce l’animo. E in questo momento ne abbiamo bisogno. Per approfondimenti e aggiornamenti: canali social @culturaroma con hashtag #iorestoacasa e #laculturaincasa”.