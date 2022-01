Gualtieri e Zingaretti ad Anagnina: presentati 60 nuovi autobus Cotral

Roma – Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme all’assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri e alla presidente di Cotral, Amalia Colaceci hanno presentato stamattina alla stazione di Anagnina i 60 nuovi bus della flotta Cotral: nati per il trasporto dei passeggeri a corto e medio raggio, 20 dei 60 nuovi Iveco Crossway presentati oggi saranno dedicati al servizio interurbano e suburbano nell’area metropolitana di Roma e concorreranno a potenziare ulteriormente la flotta già rinnovata al 90% con mezzi di ultima generazione.

Questi bus saranno dislocati nei Comuni di Colleferro, Genazzano, Subiaco e Velletri e percorreranno le tratte di collegamento tra i Comuni della Provincia verso la Capitale. Quasi il 50% dei nuovi bus regionali sono in servizio nell’area metropolitana di Roma ed effettuano oltre il 30% dell’intero servizio giornaliero: 2.500 corse Cotral ogni giorno arrivano nei nodi di scambio di Roma Tiburtina, Anagnina, Laurentina, Cornelia e Ponte Mammolo, o fin dentro la città nei capolinea di stazione Termini (da e per l’aeroporto di Fiumicino e da e per Fiuggi).

Gli Iveco Crossway Line da 45 posti a sedere hanno un’elevata capacità di carico e dimensioni contenute: sono autobus più corti (10,8 metri), tutti a pianale ribassato, completamente accessibili per il trasporto dei disabili. Si tratta di mezzi Euro 6 – la categoria più bassa in termini di emissioni inquinanti – e, in analogia con tutti i nuovi bus, sono accessoriati con sistema di monitoraggio in tempo reale, conta passeggeri, sistema di videosorveglianza, indicatori di linea, sistemi multimediali di bordo.

Questi veicoli sono stati acquistati con un investimento di 17 milioni di euro, fondi del Piano Nazionale Strategico Mobilità Sostenibile erogati dalla Regione Lazio. Grazie ai finanziamenti Cipess e del Fondo Sviluppo e Coesione, il Cda di Cotral autorizzerà inoltre a fine gennaio l’acquisto di ulteriori 160 veicoli 12 metri, ultimi della fornitura di mezzi a gasolio.

Una nuova gara per l’acquisto di mezzi a metano sarà invece pubblicata nei prossimi mesi, mentre è già in corso un progetto congiunto Cotral-Atac per la sperimentazione di veicoli elettrici urbani e suburbani con una stazione di ricarica a Ponte Mammolo, finanziata con 10 milioni di euro di fondi Por-Fesr. In totale 1.000 nuovi bus euro 6 viaggeranno sulle strade del Lazio entro la fine del 2022.

ZINGARETTI: “COTRAL AZIENDA SANA AIUTERÀ RILANCIO CAPITALE” – “Oggi è una giornata importante, la presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e degli altri sindaci della Città metropolitana è un altro segnale di una collaborazione che non porterà altro che bene”, ha detto Zingaretti.

“Avere un’azienda del trasporto pubblico locale efficiente, con il 90 per cento dei bus nuovi, aiuta una fase di grande rilancio della Capitale che si prepara ad affrontare le sfide del futuro. In fondo i turisti o le candidature di Roma per concorrere a grandi eventi mondiali chiedono le stesse cose dei cittadini e pendolari: un buon servizio, puntuale pulito e sicuro.”

“Questo- ha sottolineato il governatore- lo possono garantire aziende che sono in grado di farlo e in questo caso Cotral ci è riuscita. È importante sottolineare oggi, con l’arrivo di questi 60 nuovi bus, questa volontà di collaborare per il bene comune della Capitale e dell’area metropolitana, perché non era scontato”.

GUALTIERI: “GRANDE SINERGIA PER SISTEMA INTEGRATO MOBILITÀ” – “Ringrazio tutti per questa bella opportunità per presentare questi 60 bus nuovi, accoglienti ed ecologici, ma anche per raccontare la sinergia tra Comune, Città metropolitana, Regione e aziende per costruire un vero sistema integrato della mobilità basato su una grande componente del trasporto pubblico”, ha commentato Gualtieri.

“Cotral per noi è un modello perché è un’azienda efficiente che si valorizza ulteriormente oggi con mezzi pubblici ecologici e innovativi. Il 52% dei chilometri che l’azienda percorre investono la nostra area metropolitana, un terzo del servizio è svolto nella città di Roma. Con Atac- ha evidenziato il sindaco- stiamo facendo la nostra parte con 1.200 nuovi mezzi, un finanziamento regionale e del Governo importante, un progetto comune per bus elettrici e una stazione di ricarica elettrica a Ponte Mammolo.”

“Vogliamo dotare la città di un Pums veramente efficiente e sostenibile e arrivare alla mobilità come servizio pubblico di qualità, per una mobilità integrata che consenta ai cittadini di muoversi in modo ecoloogico, integrato, democratico. Stiamo costruendo un modello forte che può contare su un’azienda forte come Cotral, un’azienda come Atac che stiamo risanando e una congiuntura particolare come il Covid che ci offre, insieme alle difficoltà, un’opportunità di maggiore sostenibilità dei servizi.”

“Io sono qui come sindaco di Roma e della Città metropolitana e sono contento che, insieme ai sindaci dell’area e alla Regione Lazio, Roma sia protagonista di una stagione di rilancio dell’azienda e della mobilità”, ha concluso Gualtieri.

COLACECI: “MAI SMESSO DI INVESTIRE, TPL FONDAMENTALE PER SVILUPPO” – “Come presidente di Cotral ringrazio Zingaretti e Alessandri da 8 anni, perché la loro lungimiranza politica ha consentito all’azienda di fare quello che ha fatto, e ringrazio il sindaco di Roma e della Città metropolitana Gualtieri a cui faccio a nome dell’azienda i migliori auguri di buon lavoro, perché per noi Roma è fondamentale, siamo tutti suoi cittadini”, le parole di Colaceci.

I bus presentati oggi, ha spiegato, “sono parte della fornitura per il rinnovo della flotta che Cotral fa in modo costante dal 2013. Questi mezzi saranno in servizio nell’area metropolitana, noi entriamo nella città di Roma con 2.500 corse al giorno e con il 90% della flotta nuova ed econostenibile. I cittadini della città metropolitana sono il 56% dei nostri utenti e a questo territorio è dedicato il 44% del servizio, ma abbiamo lavorato tante volte anche a servizio dei Municipi in una logica intermodale del servizio”.

Anche in un periodo difficile come questo, ha chiosato Colaceci, “non ci siamo fermati e abbiamo continuato a investire per dimostrare ai cittadini che i nostri mezzi sono affidabili e sicuri. Siamo tutti portatori di un unico interesse e obiettivo, credere e investire nel tpl coscienti che non ci può essere un territorio che cresce e si sviluppa in modo ecosostenibile e democratico senza un trasporto pubblico all’altezza”. (Agenzia Dire)