Gualtieri inaugura Largo Ruberti: sua figura straordinaria

Roma – “Antonio Ruberti è stata una figura fondamentale per questa città, per questo Paese e per l’Europa. È stato uno straordinario scienziato e rettore, e il primo ministro dell’Università e della Ricerca. E come Commissario europeo è stato tra i promotori della nascita di politiche comuni europee per la ricerca. Una personalità straordinaria che era doveroso onorare”.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto così a margine dell’inaugurazione di ‘Largo Antonio Ruberti’, davanti all’ingresso della sede distaccata del ministero dell’Università e della Ricerca, in zona Trastevere. All’inaugurazione erano presenti anche la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la rettrice dell’Università Sapienza Antonella Polimeni.

“Poche personalità del nostro Paese sono riuscite a legare il loro nome alla ricerca in modo così profondo e duraturo, producendo cambiamenti significativi. È il segno delle sue passioni: la ricerca, lo studio, l’università e l’Europa- ha aggiunto Gualtieri-dimensioni a cui l’Italia deve guardare per costruire un percorso di rilancio”.

Il sindaco di Roma ha anche raccontato di essere stato studente durante il periodo in cui Ruberti era rettore, “e ho avuto modo ci confrontarmi con la sua capacità di ascolto quando noi studenti ponevamo temi e svolgevamo la nostra azione politica”, ha detto Gualtieri.

“Per Roma, che vuole essere una città di scienza, ricerca e università, è un omaggio e un atto doveroso per ricordare una personalità nel cui solco dobbiamo lavorare- ha concluso-E fare la nostra parte per fare del sapere e della conoscenza il volano di uno sviluppo intelligente e sostenibile”.