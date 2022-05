Gualtieri: Incontro con Lombardi? Molto lavoro da fare insieme

Roma 2 mag. – “Se ho incontrato l’assessora regionale M5S Roberta Lombardi per parlare del termovalorizzatore? Ho parlato con tantissime persone, e mi è capitato di farlo anche con l’assessora Lombardi, anche perché penso che insieme dovremmo sostenere la riconversione di tanti impianti che oggi ci sono nel Lazio verso l’economia circolare. C’è molto lavoro da fare insieme”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della presentazione del Casilino-Sky Park.

“Naturalmente, come ho fatto, discuto con chiunque abbia perplessità, per spiegare che noi vogliamo basarci sui livelli più ambiziosi possibili di differenziata e di riciclo, e sulle tecnologie più avanzate per ridurre le emissioni e massimizzare il recupero energetico”, ha aggiunto Gualtieri in merito all’incontro con Lombardi”.

“Su questo siamo pronti a confrontarci con tutti. Come ho già detto, abbiamo presentato un piano complessivo molto ambizioso basato sulla riduzione di rifiuti, sull’aumento del riciclo e dell’economia circolare, come del recupero energetico della frazione differenziata- ha sottolineato il sindaco- Condizione per arrivare agli obiettivi europei di discarica zero, sotto al 10%. Un piano green e sostenibile fondamentale per mettere Roma in condizione di superare lo stato di crisi permanente”. (Agenzia Dire)