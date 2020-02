Roma – “Noi abbiamo gia’ aumentato le risorse per Roma come per i comuni. Ora bisogna affrontare il tema risorse in modo piu’ organico e io mi occupero’ del fatto che Roma abbia le risorse adeguate per svolgere le sue funzioni di Capitale”. Lo dice il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, parlando a margine di una iniziativa elettorale per la sua candidatura al collegio di Roma 1 alla Camera.