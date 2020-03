Gualtieri: misure contro impatto economico vanno adottate subito

Roma – “Vanno tempestivamente adottate tutte le misure per fronteggiare impatto economico questa emergenza su paese lavoratori famiglie e imprese”. Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia e Finanze, lo dice nell’Aula del Senato in occasione dell’esame della relazione del governo sullo scostamento di bilancio causa coronavirus. “L’adozione scrupolosa delle misure di contenimento del virus, definite sulle basi delle indicazioni del comitato tecnico scientifico, e’ doverosa per tutelare la salute dei cittadini e anche per ridurre nel tempo l’impatto economico e sociale epidemia sul nostro Paese”, dice Gualtieri, “vanno mobilitate tutte le risorse per garantire all’azione di contrasto dell’epidemia la necessaria dotazione di personale strumenti e mezzi”. Di conseguenza, “dobbiamo fare ogni sforzo per sostenere il sistema sanitario, la Protezione civile, le forze dell’ordine che stanno svolgendo in queste ore un lavoro straordinario di assistenza alle persone colpite dalla malattia, di prevenzione e mitigazione, ovvero di contenimento dell’epidemia”, conclude il titolare del Mef.