Roma – I No Vax e No Green Pass sono “un gruppetto di estremisti che crede e appoggia teorie fasulle che non c’entrano nulla con la scienza. Ma è grave anche la mancata presa di distanza di alcune forze politiche”. Così Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, in diretta su Radio Roma Capitale, parlando della sua visita ad un mercato della Magliana. (Agenzia Dire)