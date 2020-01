Gualtieri: onorato per candidatura, univi si vince

Roma – “Io sono onorato di essere stato chiamato per rappresentare Roma, sono romano, sono nato e cresciuto qui”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, parlando a via dei Cerchi all’inaugurazione della sua campagna elettorale per le elezioni suppletive alla Camera nel collegio Roma 1 che si terranno l’1 marzo. Gualtieri ha garantito “una fase di dialogo e ascolto con i cittadini” e ha sottolineato l’importanza della sua candidatura che e’ stata “unitaria nel centrosinistra”. Pensando all’Emilia Romagna ha concluso: “Uniti si vince, dobbiamo fare un lavoro dal basso tutti insieme e avremo un grande risultato”.