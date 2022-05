Gualtieri: rifiuti, avanti su piano green con grande determinazione

Napoli – “L’opinione larghissima dei cittadini è positiva. Noi partiamo da una situazione peggiore della Campania. Abbiamo un piano organico e completo del ciclo dei rifiuti che punta sulla riduzione, sulla differenziata e su un termovalorizzatore per produrre energia. È un piano green che contiamo di realizzare con grande determinazione”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo da remoto all’evento per i 130 anni de Il Mattino in corso a Napoli a palazzo Reale. (Agenzia Dire)