Gualtieri: sarò interlocutore di Roma in Parlamento e al Governo

Roma – “Il rilancio di Roma non e’ solo una sfida amministrativa. Lo sanno bene i nostri amministratori che non hanno poteri ne’ risorse, e noi li dobbiamo aiutare. Ma questo rilancio e’ anche un tema di una mobilitazione collettiva di un tessuto molto vivo che non si puo’ rassegnare al declino, perche’ il declino di Roma e’ il declino dell’Italia e questo Paese non puo’ avere un futuro senza una grande Capitale, aperta al mondo e innovativa. Io saro’ un interlocutore nel Parlamento, se eletto, e nel Governo”. Cosi’ il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso di un appuntamento elettorale a Roma, in vista delle suppletive di domenica, a cui hanno partecipato Enrico Letta e Giorgio La Malfa.