Gualtieri: se sindaco incontrerò subito club per stadi

Roma – “Immediatamente incontrerò la società e lavoreremo per trovare un sito idoneo per fare uno stadio e non più di quello, come vuole fare la società, che sia collegato, bello, e al servizio di una città che deve rinascere anche all’insegna dello sport”. Lo ha detto a Sky Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, parlando dello stadio della Roma.

Passando invece alla Lazio, l’ex ministro dell’Economia ha detto: “Ho accolto con favore l’interesse della Lazio a lavorare sull’ipotesi dello stadio Flaminio, che fu lanciata dal centrosinistra con Veltroni, mi siedero’ al tavolo con la società e vedrò se sarà possibile realizzare questo sogno che tanti tifosi coltivano da anni”.