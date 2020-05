Guerrini: non va aggirata Soprintendenza su Osp

Roma – “Oggi in commissione Commercio si parla dei provvedimenti necessari a sostenere le attivita’ produttive della citta’, per rilanciarne le attivita’ di ristorazione e somministrazione. Tutti siamo impegnati a risolvere gli impedimenti alla normalita’ che il momento di pandemia impone (tempistiche, procedure, ecc.). Quello che va evitato, ed e’ quello che ho esplicitamente ribadito in commissione, e’ dare l’impressione che si voglia aggirare la Soprintendenza, l’unica che ha competenza di tutela del nostro patrimonio, e le sue indicazioni di tutela”. Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Pari opportunita’ di Roma Capitale, Gemma Guerrini.

“Tutela del patrimonio, che, ricordiamolo, e’ cio’ che crea quella bellezza che attrae anche la clientela dei locali, il cui lavoro oggi e’ in grave sofferenza. Lavoro e tutela del patrimonio storico e artistico non sono in contrapposizione, non sono alternativi l’uno all’altra. Rispettarli entrambi e’ un dovere. Questo- conclude Guerrini- e’ quello che mi sento di replicare alla giusta preoccupazione che Italia Nostra ha affidato al suo comunicato”.