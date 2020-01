Gugsto: in ex libreria Maraldi a Prati primo Starbucks di Roma

Roma – “Il 2020 e’ l’anno buono per lo sbarco di Starbucks a Roma”. A darne notizia e’ il sito Gugsto.it. “L’opening, inizialmente previsto per lo scorso autunno, ha subito uno slittamento causa burocrazia, che nella Capitale rende la vita alle imprese piu’ difficile che altrove- si legge- Ma ora e’ scattato il conto alla rovescia”. Come scrive il sito specializzato “un mese fa Percassi – il licenziatario che sviluppa e gestisce le caffetterie in Italia – ha avviato la selezione per uno Store Manager e un Assistant Store Manager”. La ricerca e’ aperta anche sul sito di Starbucks Italia nella sezione “Lavora con noi”. Una volta individuati, “i due futuri responsabili della caffetteria romana inizieranno una formazione di almeno quattro mesi negli stores di Milano e in aula, a seconda delle necessita’”.

Il primo Starbucks “Core” di Roma, il format di caffetteria tradizionale, “aprira’ nei locali della ex libreria Maraldi”. Si tratta di un immobile con ben undici vetrine su Viale dei Bastioni di Michelangelo, adiacente al Vaticano e a due passi dai Musei Vaticani, tra i piu’ visitati al mondo. “La vicinanza di San Pietro e di Borgo Pio non fara’ che da moltiplicatore alla potenziale affluenza di clienti”, valuta Gugsto.it

Dopo l’ingresso in pompa magna del brand statunitense nel mercato italiano con la “Reserve Roastery” di piazza Cordusio a Milano – inaugurata a settembre 2018 – Percassi ha aperto altre sei caffetterie nel capoluogo lombardo, una all’aeroporto di Malpensa e un’altra ad Assago nel Centro Commerciale Milanofiori. “Ma Starbucks Coffee Italy punta a svilupparsi in tutte le medie citta’ del Centro-Nord- prosegue Gugsto.it- a cominciare da Torino dove ha aperto in via Bruno Buozzi, non lontano dalla Stazione Porta Nuova, dal Museo Egizio e Piazza Castello. Gli altri capoluoghi-obiettivo sono: Firenze, Bologna, Padova, Verona e Venezia”.

Con Starbucks “puntiamo ad aprire 200-300 punti vendita in tutta Italia”, aveva anticipato a Gugsto.it l’imprenditore Antonio Percassi a febbraio 2017, dicendo apertamente di voler scommettere inizialmente su Milano e Roma. “Saranno i primi ad essere aperti – aveva precisato – ma noi puntiamo su un buono sviluppo, con l’obiettivo di aprire in tutta Italia nell’arco di tempo di 5-6 anni, se il mercato rispondera’ bene”. Insomma, “il 2020 e’ l’anno di Roma- conclude Gugsto.it- Si vedra’ se, come McDonald’s a Borgo Pio nel 2017, anche Starbucks attirera’ su di se fiumi di polemiche. Considerando il training del personale e i lavori di ristrutturazione, l’opening dovrebbe avvenire a cavallo dell’estate (burocrazia permettendo)”.