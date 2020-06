Guide romane: per ripartenza necessari coordinamento, qualità e stop abusivi

Roma – Maggiore coordinamento con i musei e i siti archeologici, promozione del turismo di qualita’ a Roma con il coinvolgimento dei professionisti, contrasto agli abusivi anche con l’istituzione di una ‘Polizia turistica’. Sono alcune delle principali richieste delle guide turistiche abilitate della Capitale che oggi pomeriggio sono state audite nel corso della commissione capitolina Turismo, presieduta da Carola Penna (M5S), convocata per fare il punto sulla situazione dopo la graduale riapertura di musei e siti culturali.

“Con il lockdown le guide hanno cessato il loro lavoro in maniera repentina, si tratta spesso di liberi professionisti e partite Iva”, ha detto Penna introducendo i lavori. Un settore, dunque, “che ha subito e continua a subire questa chiusura, anche se ora si ricomincia timidamente ad aprire alcuni comparti che riguardano il turismo”.

Isabella Ruggiero, guida turistica e presidente nazionale Agta, ha spiegato di aver riscontrato durante la fase 2 “una difficolta’ maggiore nel reperire informazioni e aperture sui musei e sulle specifiche regole per ogni singolo museo. Siamo grati che i musei romani siano stati aperti ma e’ difficile relazionarsi con ogni singolo direttore, chiediamo quindi un dialogo preferenziale e un coordinamento generale tra le associazioni, la Sovrintendenza e l’assessorato. Inoltre sarebbe molto utile istituire una Polizia turistica per il contrasto agli abusivi”.

Secondo Claudia Sonego, referente per il Lazio dell’associazione Gti, “il settore turistico va concepito come un sistema, una filiera, riconoscendo il valore dei professionisti che lo compongono, ovvero guide e accompagnatori. Il professionismo e’ importante, e come tali vanno considerate queste figure”.

Il Comune, l’appello di Sonego, “sostenga la promozione della ‘destinazione Roma’ in abbinamento imprescindibile al professionista: la visita di Roma con una guida abilitata va promossa in aeroporti, alberghi, musei, aree archeologiche e sul sito del Comune. Sono proposte a costo zero o quasi in un momento di finanze esigue, lo fanno anche altri Stati e Regioni. Dobbiamo essere orgogliosi che la citta’ venga raccontata da professionisti, anche perche’ il turista straniero spesso non sa che bisogna prendere una guida abilitata e si rivolge inconsapevolmente a canali abusivi”.

Per Francesca Duimich della Federagit (Confesercenti) “qualche visita guidata sta ricominciando, perlopiu’ con italiani e romani, ma chi sta lavorando e’ forse l’1%, perche’ nell’elenco del Lazio ci sono 4mila guide. Il lavoro e’ pochissimo e quando arrivera’ la bassa stagione per tante persone la situazione sara’ molto seria”.

Bisogna quindi sfruttare questo momento “come un’occasione per far conoscere altri monumenti bellissimi ma non famosi che il turista internazionale ora non vuole vedere”. Duimich ha sottoposto alla commissione anche un altro problema: “Nei musei civici entrano gruppi da 10 persone piu’ la guida, e’ un buon inizio ma sul sito dello 060606 una guida deve comunque acquistare minimo 5 biglietti anche se ha una visita con due persone: e’ un balzello che va a disincentivare l’attivita’ delle guide e chiediamo di rimuoverlo”.

Luigia Razzino, vicepresidente di Jasga, che rappresenta al suo interno tutte le guide romane abilitate al giapponese, ha chiesto che “alla ripresa del turismo ci sia piu’ controllo su abusivismo e criminalita’. Ne va dell’immagine della Capitale”. Mentre secondo Natalia Urbino, dell’Agilo, “per le guide tutto sommato la situazione sta migliorando con le aperture, ma gli accompagnatori sono molto piu’ in difficolta’ perche’ il mercato crocieristico e’ fermo e tutti gli spostamenti da e per porti, aeroporti e tour guidati sono bloccati”.

Alle domande delle associazioni ha risposto Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente capitolina ai beni culturali di Roma Capitale: “Tutti i musei di Roma sono aperti e hanno indicazioni, capienza e disposizioni di sicurezza consultabili sui propri siti web. Per quanto riguarda i gruppi, a ognuno riserviamo due turni completi congelando l’ingresso agli altri visitatori per garantire la massima sicurezza: ai Capitolini chiediamo l’acquisto di minimo 5 biglietti perche’ perdiamo 60 visitatori e quindi un minimo di prevendita per noi e’ necessario, ma negli altri musei sono sufficienti 2 pre-acquisti. Se ci sono gruppi piu’ piccoli di 5 persone non c’e’ bisogno di farlo, la guida ha l’entrata gratuita e le altre 2-3 persone possono acquistare normalmente il biglietto”, ha spiegato Marini Clarelli.