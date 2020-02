Hippogroup: Frongia chiede sospensione licenziamenti

Roma – Roma Capitale “sta seguendo gia’ da giorni con grande attenzione la vicenda relativa alla procedura di licenziamento di quattro dipendenti da parte di Hippogroup”, la societa’ che gestisce l’impianto sportivo del Comune a Capannelle.

L’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia ritiene “inaccettabile che queste persone non abbiano piu’ un posto di lavoro e sottolinea che l’Amministrazione non soltanto ha sollecitato al Mipaaf certezza e rapidita’ nei pagamenti, ma ha anche incontrato immediatamente la societa’ di Hippogroup e richiesto alla stessa, all’esito della riunione della Commissione Territoriale di Conciliazione che si e’ tenuta lo scorso 6 febbraio, di non procedere oltre con il provvedimento di licenziamento”. E’ quanto si legge in una nota.

“L’impegno richiesto a Hippogroup da parte dell’Assessore e’, inoltre, quello di assicurare il reintegro di ogni dipendente licenziato da Capannelle non appena la situazione andra’ migliorando. Si ritiene fondamentale, infatti, che il concessionario abbia come sua priorita’ sempre quella di reintegrare chi, nel corso degli anni e per varie vicissitudini, non sia attualmente in forza nel gruppo. Roma Capitale quindi ha incontrato Hippogroup nei scorsi giorni e ha avviato diverse interlocuzioni con il Mipaaf”.

Considerando che le problematiche relative alle riduzioni dei finanziamenti agli ippodromi da parte del Ministero “sono certamente molto complesse, riguardano tutto il territorio nazionale e vanno avanti da anni, mettendo in difficolta’ tutti gli ippodromi”, l’Assessore Frongia ha ritenuto “opportuno incontrare il Ministero richiedendo di intervenire in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei fondi, fin troppo lunghi data la necessita’ di un passaggio continuo fra gli uffici ministeriali e i magistrati contabili”.