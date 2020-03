I dati del 22 marzo sul Coronavirus

Roma – “Oggi abbiamo 3.957 persone contagiate in più, quindi il numero degli attualmente positivi ora è 46.638. In terapia intensiva abbiamo 3.009 pazienti, ovvero 142 in più rispetto a ieri. Registriamo anche 651 decessi, quindi un numero in calo rispetto al dato di ieri, con il numero totale delle persone scomparse che ora è 5.476. Nelle ultime 24 ore abbiamo anche 952 persone guarite, quindi il numero complessivo delle guarigioni ora è di 7.024.”

“Alcuni dipendenti della Protezione Civile sono risultati positivi al Coronavirus. Dopo aver ricevuto la notizia del primo caso, sono stati disposti i controlli per tutte le persone che sono state considerate a stretto contatto con il dipendente positivo. Purtroppo da questo screening sono stati scoperti altri undici positivi.” Queste le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza odierna sul Coronavirus.