I dati del 25 marzo sul Coronavirus

Roma – “Da ieri si registrano 3.491 nuovi contagi, con il totale delle persone attualmente positive pari a 57.521. Di questi, 3.489 sono al momento in terapia intensiva in quanto necessitano di supporto respiratorio, ovvero sempre il 6% circa. Da ieri purtroppo sono 683 i nuovi decessi, motivo per cui il totale delle persone scomparse sale a 7.503. Abbiamo però un incremento delle guarigioni, che ammontano a 1.036 nelle ultime 24 ore, motivo per cui adesso il totale delle persone guarite è di 9.362”. Questi i dati riportati da Agostino Miozzo, direttore generale della Protezione Civile, sulla situazione relativa al Coronavirus in Italia.