Iacorossi: in prossimi 3 anni costruiremo 85 km di piste ciclabili in più

Roma – “Per quanto riguarda la mobilita’ attiva Roma sta lavorando bene e nei prossimi anni i frutti arriveranno. Sulla ciclabilita’, un tema a cui l’amministrazione sta dedicando molta attenzione, andremo a costruire 85 chilometri di ciclabile. Rispetto ai 120 attuali, parliamo del 70%. Una misura enorme che andra’ sicuramente a favorire chi preferisce muoversi in citta’ in maniera piu’ agile, salvando tempo, salute e buon umore”. Cosi’ Francesco Iacorossi, project manager di Roma Servizi per la Mobilita’ Srl, a margine della presentazione del XIV Rapporto Ispra sulla qualita’ dell’ambiente urbano edizione 2018.

Su tempi di realizzazione e costi, Iacorossi aggiunge: “Sono tutti fondi Pon, quindi parliamo di risorse dedicate ad opere di questo tipo. Idealmente tre anni saranno sufficienti per coprire i chilometri da realizzare. È cambiato il modo di progettare le ciclabili- precisa Iacorossi- prima venivano realizzate dove avanzava spazio, ora sono progettate nelle arterie principali della citta’”.

Tutti i tratti di ciclabile gia’ realizzate o in via di ultimazione (Tuscolana e Nomentana) e quelli messi in cantiere con inizio lavori previsto nel 2019 (quasi 6 km in via Prenestina) sono progettati da Roma Servizi per la Mobilita’. “Saranno realizzati ben 69 hub multimodali all’interno e all’esterno delle stazioni metro- conclude il project manager di Roma Servizi per la Mobilita’- e 2mila nuovi posti per le biciclette, con rastrelliere che saranno posizionate nei pressi di scuole, universita’ e uffici pubblici e finanziate con fondi Pon”.