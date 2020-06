Iannone: trasformare rifiuti in risorsa, meno Tari per i romani –

“Girando per Roma, tra degrado, sporcizia, cassonetti in fiamme o strapieni, viene da chiedersi con quale faccia l’Ama chieda al Comune di Roma la possibilità di aumentare ulteriormente la Tari del 5%, considerando che i romani già pagano una tariffa tra le più alte d’Italia a fronte di un servizio pessimo”. Così in una nota Carlo Iannone del movimento civico Roma Sceglie Roma.

“La richiesta di Ama è purtroppo ovvia, perché smaltire i rifiuti di Roma in giro per l’Italia costa moltissimo e perché l’azienda è in gravissime difficoltà finanziarie. Il Campidoglio probabilmente dirà di no perché siamo già in campagna elettorale e difficilmente la sindaca, che vuole ricandidarsi ma sta ancora cercando chi la sostiene, vorrà intestarsi l’ennesimo nuovo e intollerabile balzello da mettere sulle spalle dei romani, specie in piena crisi economica per il covid-19”.

“In questi quattro anni di nulla cosmico in Campidoglio abbiamo assistito al peggior esempio della politica incapace di offrire sui rifiuti, come su altri temi chiave, una visione del futuro di questa città. Lo squallido teatrino sulle responsabilità della gestione rifiuti sono ormai chiare ai romani. In quattro anni a cinque stelle sul tema non è stato fatto nulla: zero nuovi impianti, zero investimenti, bilanci di Ama non approvati, miriadi di cambi di vertice, con la città tormentata da continue crisi e lasciata in uno stato di decoro e pulizia penosi. Un atteggiamento irresponsabile che lascerà sulle spalle della prossima amministrazione un’azienda dei rifiuti semi-fallita e una città la cui sporcizia ormai riempie le prime pagine di tutti i giornali”.

“Noi di Roma Sceglie Roma siamo convinti che serva trasformare, come avviene in tutta Europa, i rifiuti in risorsa, dotando la Capitale di impianti moderni capaci produrre energia dall’indifferenziato. Solo così si potrà generare un reale risparmio della Tari, favorendo anche un corretto funzionamento del ciclo dei rifiuti che potrà certamente alimentare l’economia circolare”, conclude Iannone.

