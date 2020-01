IC via Trionfale: nessuna discriminazione ma descrizione territorio

Roma – “I dati riportati nella presentazione della scuola, composta da 4 distinti plessi, collocati in diversi contesti socio-culturali, sono da leggere come mera descrizione socio-economica del territorio, secondo le indicazioni del Miur per la redazione del POF. L’istituto scolastico non ha mai posto in essere condotte discriminatorie nella ripartizione degli alunni nei diversi plessi o nelle diverse classi. Infatti, e’ importante chiarire che al momento dell’iscrizione dei propri figli, sono i genitori a scegliere uno dei 4 plessi scolastici dell’istituto IC via Trionfale sulla base dei criteri della residenza e/o del luogo di lavoro”. Cosi’ in una nota il consiglio di istituto dell’Ic ‘via Trionfale’ di Roma.

“In ogni caso- prosegue la nota- si ritiene opportuno procedere ad una modifica del POF perche’ siano rimosse le definizioni interpretate in maniera discriminatoria e perche’ si possano descrivere compiutamente i percorsi formativi e inclusivi realmente applicati e portati avanti dalla scuola e dalle famiglie dell’IC Via Trionfale. La scuola, infatti, attua costantemente e quotidianamente, attraverso l’istituzione scolastica, attraverso il lavoro dei docenti e attraverso la collaborazione delle famiglie, le migliori e piu’ opportune pratiche per l’inclusione e la rimozione di qualunque discriminazione”.