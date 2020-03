Idi: per emergenza a disposizione 50 posti letto

Roma – L’Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma ha messo a disposizione i propri reparti per accogliere i pazienti con l’esclusione di quelli provenienti dal Pronto soccorso degli Ospedali in prima linea nella lotta all’emergenza COVID-19. Solo nell’attuale reparto di Dermatologia, da oggi, sono a disposizione 50 posti letto. Le Direzioni sanitarie converranno le modalita’ di ricovero nel rispetto di quanto definito dall’Unita’ di crisi istituita presso la Regione Lazio. Lo fa sapere in una nota l’Ufficio Stampa dell’Idi, Istituto Dermopatico dell’Immacolata.