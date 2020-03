Ieri 10mila controlli anticontagio e 5 denunce

Roma – Sono oltre 10.000 i controlli effettuati nell’intera giornata di giovedi’ 12 marzo dalla Polizia Locale di Roma Capitale, con massimo impiego delle pattuglie, dei Gruppi territoriali e dei Gruppi speciali (Gssu, Spe, Gpit e Pics), che hanno verificato il rispetto delle norme a tutela della sicurezza e salute pubblica su tutto il territorio capitolino: 5 le denunce. Nel quartiere Prenestino gli agenti hanno proceduto nei confronti di un gestore di un bar e di un’attivita’ che non aveva ottemperato alla prevista chiusura, esercitando vendita al dettaglio di beni diversi da quelli autorizzati, mentre in zona Aurelia la denuncia e’ scattata nei confronti di un fioraio trovato aperto. Due le persone che invece sono state sorprese a circolare senza valido motivo e per questo deferite all’Autorita’ Giudiziaria. Nel corso degli accertamenti gli operanti hanno anche provveduto alla chiusura di un forno per le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate.