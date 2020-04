Igienizzate strade farmacie, ospedali e commissariati

Roma – Oltre 1.290.000 litri di igienizzante irrorati nelle vie di Roma. Sono quasi 13mila gli ettolitri di liquido impiegati fino ad oggi dalle 7 autobotti del Servizio Giardini di Roma Capitale che da martedi’ 24 marzo e’ al lavoro per sanificazione le strade della Capitale in collaborazione con Ama e Polizia di Stato. Le operazioni si concentrano sui luoghi sensibili e piu’ frequentati, 645 strade antistanti Farmacie e sedi Asl, oltre ai tratti nei pressi di ospedali e case di cura, sedi di municipi e commissariati. Lo fa sapere il Campidoglio. Nel dettaglio, ad oggi il Servizio Giardini ha effettuato un doppio passaggio nei pressi delle farmacie e sedi Asl dei Municipi I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV.

Parallelamente ha lavato le strade attorno agli ospedali del centro come Policlinico Umberto I, Eastman, Mandelli, Spallanzani, San Camillo, San Raffaele, a quelli della zona Ovest come Policlinico Di Liegro, ospedale Israelitico e San Giovanni Battista e quelli nella zona Est tra cui Policlinico universitario Campus Bio-Medico, Ospedale Madre Giuseppina Vannini e Policlinico Tor Vergata. Igienizzate anche le aree antistanti tutte le fermate della Metro B e C e quelle della linea ferroviaria FM2: Cesano, Olgiata, Giustiniana, Ipogeo degli Ottavi, Ottavia, San Filippo Neri, Monte Mario, Gemelli.

Effettuata, inoltre, la sanificazione delle vie consolari (Tiburtina, Nomentana, Salaria, Cassia), delle grandi arterie stradali come Boccea e Trionfale e delle principali vie di scorrimento di Roma Nord, da via Pineta Sacchetti a via di Portonaccio passando per via Due Ponti, viale Jonio, viale Regina Margherita, Viale Togliatti, solo per citarne alcune. Infine, lavate con igienizzante le strade dove si affacciano sedi istituzionali come Municipi, gruppi di Polizia locale di Roma Capitale, caserme dei Vigili del fuoco, commissariati di Pubblica sicurezza nei Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX.

Il Servizio Giardini del dipartimento Tutela ambientale ha modificato le autobotti solitamente usate per irrigare al fine di ottenere una maggiore capacita’ di irrorazione. Ciascun mezzo e’ dotato di una cisterna contenente 10mila litri di liquido igienizzante, una soluzione a base di enzimi che non comporta rischi per la salute dei cittadini e dei loro animali anche durante o subito dopo il passaggio dei mezzi. Gli operatori del Servizio Giardini, provvisti di tute, guanti monouso, occhiali e mascherine, seguono itinerari stabiliti di giorno in giorno coordinandosi con Ama.