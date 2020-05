Il 23 maggio all’istituto ‘Salvini’ lezione speciale su mafia

Roma – Quest’anno la giornata in ricordo delle stragi di Capaci e Via D’Amelio sara’ diversa. Il prossimo 23 maggio, infatti, non ci saranno ne’ striscioni ne’ cortei, a causa dell’emergenza sanitaria. Ma cittadini, scuole e studenti non hanno perso l’entusiasmo, e ricorderanno comunque l’esempio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, anche se in forme diverse. L’istituto ‘Salvini’ di Roma, che comprende il liceo ‘Azzarita’, il liceo ‘Mameli’ e la sede di via Caposile, ha sempre preso parte alla Nave della legalita’, e continuera’ il suo impegno anche online, con una lezione specifica sulle figure dei due magistrati e sulla questione carceri.

“Tutto l’anno lavoriamo sui concetti di legalita’ e cittadinanza perche’ i ragazzi imparino ad essere cittadini globalizzati- spiega a diregiovani Monica Pietrantonio, docente dell’istituto- quest’anno, con l’emergenza sanitaria, abbiamo portanto avanti i nostri laboratori online, dove abbiamo parlato del senso del dovere di medici e polizia”. L’insegnante ha accompagnato i ragazzi e le ragazze in un percorso sui temi della liberta’ e dell’appartenenza, che in questi mesi hanno assunto nuovi significati proprio in occasione delle misure restrittive introdotte per contenere il virus. “A volte la liberta’ va anche sacrificata per la sicurezza, come e’ successo in questo periodo- ha aggiunto la docente- Questo per noi e’ un anno speciale, ma sono cambiate solo le modalita’ delle lezioni, non i contenuti che affrontiamo per rendere i ragazzi meno acerbi e piu’ consapevoli”.