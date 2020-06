Il 29 maggio Di Palma a evento in Campidoglio, R.Mussolini: ma non stava male?

Roma- “Ma non stava male?”. A chiederselo e’ la consigliera capitolina della lista civica Con Giorgia, Rachele Mussolini, condividendo su Facebook un post dello scorso 29 maggio del collega del M5S, Roberto Di Palma (https://it-it.facebook.com/1327396420620682/videos/23922691737652 5/) in cui l’esponente pentastellato riporta un video della conferenza stampa in Campidoglio che quella mattina lo aveva visto protagonista insieme alla sindaca Virginia Raggi per celebrare l’anniversario dall’approvazione in Aula di una delibera a sua firma contro l’abbandono illecito dei rifiuti. Di Palma, proprio ieri, in un post ha spiegato che a causa delle sue condizioni di salute fragili (“Il 27 marzo, in pieno lockdown, ho avuto un infarto, sono stato ricoverato per 5 giorni in terapia intensiva, ho subito due operazioni al cuore per la collocazione di 4 stent”) ora non puo’ tornare in Aula Giulio Cesare per i Consigli comunali in presenza. Motivo per cui tutto il gruppo M5S ha poi chiesto al presidente Marcello De Vito di proseguire le sedute consiliari in videoconferenza, proprio a tutela degli eletti “in condizioni di fragilita’”. Oggi pero’ la consigliera Mussolini attacca: “Pubblico questo post dove uno dei consiglieri pentastellati ‘in fragilita” il 29 maggio si trovava in Campidoglio per un convegno. E noi- sottolinea l’esponente di Con Giorgia- dobbiamo rinunciare a tornare in aula Giulio Cesare? E rimanere in silenzio? La mediazione l’abbiamo proposta. Roma non puo’ aspettare. #vergogna5stelle”.