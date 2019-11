Il 9 dicembre alla Dire evento per Sara Di Pietrantonio

Roma – Tornano gli incontri culturali di DireDonne e il primo appuntamento e’ per lunedi’ 9 dicembre, alle 16, a Roma, nella sede dell’Agenzia Dire in Corso d’Italia 38/a e vedra’, grazie alla collaborazione con Direscuola, la presenza dei giovani studenti delle scuole superiori della Capitale. Il mese di novembre, appena concluso, e’ stato come sempre dedicato al tema della violenza contro le donne e l’evento sara’ quindi dedicato alla storia e alla memoria di Sara di Pietrantonio. La giovane romana di 22 anni fu uccisa e data alle fiamme- il 29 maggio del 2016 in via della Magliana a Roma- dal suo ex fidanzato Vincenzo Paduano, condannato poi all’ergastolo per omicidio e stalking dalla corte d’Appello di Roma.

Sara’ la mamma di Sara, Concetta Raccuia, a raccontare la storia di sua figlia e a rispondere alle domande dei giovani studenti. Insieme a lei, relatrici dell’evento, Barbara Pelletti e Stefania Iasonna, rispettivamente presidente e socia fondatrice dell’associazione no-profit Cassandra D, che si occupa di supportare le persone vittime di violenza, isolamento, stalking e discriminazione. Come sempre, nella cornice degli eventi culturali DireDonne, ci sara’ il contributo artistico del ‘Visual Arts Department Ballet Company’, compagnia di ballo diretta da Antonio Di Vaio che accompagnera’ l’incontro con due coreografie dedicate alle donne vittime di violenza e a Sara che amava danzare.