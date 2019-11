Ilaria Cucchi: Arma Carabinieri danneggiata quasi quanto nostra famiglia

Roma – “Devo dire che e’ stato un momento emozionante, perche’ racchiude un po’ quello che diciamo da sempre. Anche se da piu’ fronti si e’ voluto far passare il concetto che noi fossimo in guerra con le istituzioni e con l’Arma dei Carabinieri, quello che sta accadendo oggi anche nel processo sui depistaggi, dimostra che non e’ cosi’ e anzi, tutt’altro. L’Arma dei Carabinieri e’ stata danneggiata quasi quanto la famiglia di Stefano Cucchi da cio’ che e’ avvenuto”. Lo ha detto Ilaria Cucchi ai microfoni di RTL 102.5 durante “Non Stop News”.