Immissione D19 su Gra, da stasera chiusure notturne

Roma – Sulla Diramazione Roma Sud D19, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sara’ chiusa l’immissione sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma Gra, nei seguenti giorni e orari: nelle tre notti consecutive di martedi’ 21, mercoledi’ 22 e giovedi’ 23 gennaio, con orario 21-5; nelle due notti consecutive di venerdi’ 24 e sabato 25 gennaio, con orario 22-5. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Torrenova o di utilizzare lo svincolo che dalla Diramazione Roma Sud immette sulla carreggiata interna del Gra, in direzione Tuscolana- Appia, seguire le indicazioni per l’inversione di marcia e riprendere la carreggiata esterna del Gra.