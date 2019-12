Improta: sentito Raggi, per non creare altri disagi passo indietro

Roma – “Ho sentito il sindaco Virginia Raggi e per non crearle ulteriori disagi ho deciso di fare un passo indietro e non collaborero’ piu’ con il Comune di Roma. Ringrazio le splendide persone con cui ho lavorato gratuitamente in questi mesi ed il sindaco per l’opportunita’ datami”. Lo scrive su Facebook l’illustratore Mario Improta, allontanato dal Campidoglio, con cui collaborava per un progetto di educazione civica nelle scuole, dopo la vignetta in cui paragonava l’Unione europea al campo di sterminio nazista di Auschwitz.